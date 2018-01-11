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| | В России состоится показ Парижской оперы «Дон Карлос»

В России состоится показ Парижской оперы «Дон Карлос»

Вчера, 22:46
13 января в Москве, а на следующий день в крупных городах России состоится показ Парижской оперы «Дон Карлос» в постановке Кшиштофа Варликовского. Это является самым ожидаемым событием года в РФ для всех ценителей истинного творчества.

В России состоится показ Парижской оперы «Дон Карлос»

 

Оперу «Дон Карлос» создал великий классик Джузеппе Верди, который на долгие годы внес свое имя в книгу истории и культуры. Композитор написал эту работу на базе пьесы «Дон Карлос, инфант Испанский», являющуюся творением истинного таланта Фридриха фон Шиллера. Создание оперы Верди начал в «Гранд-Опера» в Париже, поэтому произведение выполнено во французском стиле. Полная версия включает в себя пять актов с балетом и длится четыре часа. После первого показа Верди делал меньшие по продолжительности вариации оперы. «Дон Карлоса» могут исполнять и на итальянском языке.

Постановкой знаменитой оперы в 2017 году занимался Варликовский. Жители Казани увидят ее в кинотеатре «Каро». Партии исполнят пять лучших солистов в мире. Показы осуществят на французском языке с русскими субтитрами. В столице Татарстана люди увидят полную версию. В произведении рассказывается о войне между Испанией и Фландрией.
Домбровский Сергей
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