Светлана Азамат издала новым сборник стихов

Светлана Азамат выпустила сборник стихотворений «Сердце женщины», авторами которого стали 84 поэтессы. Писательница перевела поэзии в сборнике с 39 языков, на которых говорили республики бывшего СССР.

Дарья Светозарова

Азаматова призналась, что переводы подчас ей давались очень тяжело, ведь каждый народ выражает переживания по-своему, присущими только ему идиомами и метафорами. Очень важно, по ее словам, выдержать авторский стиль и не исказить смысл сказанного. В собранных в книге произведениях женщины-поэты попытались рассказать, что их печалит и тревожит, а что наоборот дарит радость и окрыляет. Все стихотворения автор перевела на чувашский язык. Книгу презентовали в Доме дружбы народов. Презентацию посетили представители разных национальностей и конфессий.В программу мероприятия вошла и демонстрация полуторачасовой документальной картины о культурных традициях и обычаях тех стран, из которых родом авторы произведений, вошедших в книгу. Стихотворения зачитывались зрителям на русском и чувашском языках.