Стало известно, кому достанутся миллионы умершего Державина

Журналисты узнали, кто станет обладателем многомиллионного наследства Михаила Державина. После себя актер оставил собственности на 32 миллиона рублей, которые между собой поделят его третья супруга и дочь от второго брака.

Дарья Светозарова

Наследники претендуют на двухкомнатную квартиру усопшего Державина в Большом Николопесковском переулке в элитном доме, а также на коттедж в Подмосковье. В браке с Роксаной Бабаян у Михаила Михайловича детей так и не родилось, и дочь Мария является его единственным ребенком. Она появилась на свет во время его супружества с Ниной Буденной в 1963 году.Недвижимость стоит десятки миллионов, а последнее жилище Державина даже показали по ТВ в программе «Идеальный ремонт». Загородная недвижимость актера тогда впечатлила роскошью – только гостиная занимает 100 квадратных метров.