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| | Стало известно, кому достанутся миллионы умершего Державина

Стало известно, кому достанутся миллионы умершего Державина

Вчера, 19:09
Журналисты узнали, кто станет обладателем многомиллионного наследства Михаила Державина. После себя актер оставил собственности на 32 миллиона рублей, которые между собой поделят его третья супруга и дочь от второго брака.

Стало известно, кому достанутся миллионы умершего Державина

 

Наследники претендуют на двухкомнатную квартиру усопшего Державина в Большом Николопесковском переулке в элитном доме, а также на коттедж в Подмосковье. В браке с Роксаной Бабаян у Михаила Михайловича детей так и не родилось, и дочь Мария является его единственным ребенком. Она появилась на свет во время его супружества с Ниной Буденной в 1963 году.

Недвижимость стоит десятки миллионов, а последнее жилище Державина даже показали по ТВ в программе «Идеальный ремонт». Загородная недвижимость актера тогда впечатлила роскошью – только гостиная занимает 100 квадратных метров.
Дарья Светозарова
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