Певица Лолита разместила скорбный пост в связи со смертью Михаила Державина

Певица Лолита разместила скорбный пост в связи со смертью Михаила ДержавинаВчера, 16:42
Экс-супруга российского актера Михаила Державина Екатерина Райкина назвала бывшего мужа добрым, красивым, веселым, невероятно одаренным и харизматичным
Советского и российского актера Михаила Державина, который недавно перенес инфаркт, перевели в VIP-отделение больницы Москвы. Его состояние улучшилось, о чем
СМИ узнали об экстренной госпитализации известного актера Михаила Державина в Москве. Ему диагностировали несколько серьезных заболеваний.