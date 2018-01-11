Певица Лолита разместила скорбный пост в связи со смертью Михаила Державина

Лолита Милявская приобщилась к скорбным публикациям в связи с кончиной знаменитого советского и российского актера Михаила Державина. Певица заявила, что далеко не с первого раза написала это сообщение, так как «руки не слушались».

«Я только узнала! Даже не представляют, как без него дальше. Невероятный Мих Мих. Только ночью думала о том, какая они невероятная пара и тут вдруг… Вспомнила о том, сколько тепла они обрушили мне на голову. Реву без памяти, пальцы не слушаются, переписываются фразы. Могиканы покидают землю, а что им на смену?», - написала опечаленная Милявская.

Стоит добавить, что после смерти Михаила Державина, его бывшая супруга Екатерина Райкина решила рассказать прессе о личных качествах актера. Также она добавила, что очень опечалилась, узнав, что последние годы жизни артист испытывал проблемы с ногами.

Николай Офицеров