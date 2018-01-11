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| | Джиллиан Андерсон уходит из сериала «Секретные материалы»

Джиллиан Андерсон уходит из сериала «Секретные материалы»

Вчера, 23:30
Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Секретные материалы» Джиллиан Андерсон объявила, что покидает шоу. Также актриса не будет сниматься в новых сериях «Американских богов». Об этом накануне проинформировали зарубежные издания.

Джиллиан Андерсон уходит из сериала «Секретные материалы»

 

Джиллиан Андерсон рассказала, что больше не собирается работать над ролью агента Скалли. Актриса назвала персонаж «необыкновенным» и сообщила, что она очень благодарна за то, что ее выбрали для данной роли. При этом артистка считает, что как героиня данного сериала она исчерпала себя. Джиллиан Андерсон уточнила, что согласилась сыграть только в шести эпизодах нового сезона «Секретных материалов», после чего она больше не появится в данной картине.

Также артистка рассказала, что не собирается продолжать свою работу в сериале «Американские боги». Партнер Андерсон по культовой картине Дэвид Духовны заверил фанатов, что не собирается покидать проект.
Виктория Озерова
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