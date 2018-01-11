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| | Скончался гитарист хард-рок-группы Motorhead Эдди Кларк

Скончался гитарист хард-рок-группы Motorhead Эдди Кларк

Вчера, 16:07
На официальной странице Motorhead в социальной сети Facebook появилось сообщение о том, что последний участник классического состава коллектива Эдди Кларк ушел из жизни десятого января 2018 года в возрасте 67 лет.

Скончался гитарист хард-рок-группы Motorhead Эдди Кларк

 

Причиной смерти стала пневмония. Музыкант находился в клинике на лечении, но ослабленный недугом организм не смог одолеть болезнь. Коллеги гитариста соболезнуют близким безвременно ушедшего человека. Для многих смерть музыканта стала настоящей неожиданностью. Друзья планировали встретиться с Эдди Кларком на концерте весной, но судьба распорядилась иначе. Некоторые начали вспоминать о последней встрече с гитаристом. Эдди Кларк выглядел бодро и не жаловался на здоровье.

Хард-рок-группа Motorhead образовалась в 1975 году. Основал коллектив солиста и автор песен Иэн Фрейзер Килмистер, известный широкой публике под прозвищем Лемми. Этот человек умер 28 декабря 2015 года в Лос-Анджелесе. Тогда же, но в ноябре ушел из жизни барабанщик Motorhead Фил Тейлор.
Домбровский Сергей
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