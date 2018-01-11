Скончался гитарист хард-рок-группы Motorhead Эдди Кларк

Причиной смерти стала пневмония. Музыкант находился в клинике на лечении, но ослабленный недугом организм не смог одолеть болезнь. Коллеги гитариста соболезнуют близким безвременно ушедшего человека. Для многих смерть музыканта стала настоящей неожиданностью. Друзья планировали встретиться с Эдди Кларком на концерте весной, но судьба распорядилась иначе. Некоторые начали вспоминать о последней встрече с гитаристом. Эдди Кларк выглядел бодро и не жаловался на здоровье.
Хард-рок-группа Motorhead образовалась в 1975 году. Основал коллектив солиста и автор песен Иэн Фрейзер Килмистер, известный широкой публике под прозвищем Лемми. Этот человек умер 28 декабря 2015 года в Лос-Анджелесе. Тогда же, но в ноябре ушел из жизни барабанщик Motorhead Фил Тейлор.