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| | Украинский писатель предложил Киеву «приватизировать» русский язык

Украинский писатель предложил Киеву «приватизировать» русский язык

Сегодня, 01:30
Украинский писатель Андрей Курков порекомендовал официальному Киеву установить «филологический контроль» над русским языком. В интервью украинским масс –медиа Курков заявил, что за территорией РФ «великий и могучий» является самодостаточным культурным явлением, которое Россия стремится использовать в корыстных целях. В связи с этим писатель предложил украинскому правительству объявить русскоязычие части украинского население «культурной особенностью».

Украинский писатель предложил Киеву «приватизировать» русский язык

 

Курков предлагает открыть в Национальной академии наук Украины специальный институт, ведающий изучением и культивацией русского языка в числе других языков нацменьшинств в стране. Подобный шаг, по мнению Куркова, поможет русскоговорящим украинцам эмоционально отделиться от России как от государства.

Мастер слова заверил, что здесь речь идет не о языковом статусе, а о миллионах потенциальных избирателей, которые могут оказать влияние на итоги грядущего избирательного процесса. В качестве профилактики неожиданных эскапад русскоязычных украинцев, писатель предлагает сделать «украинский русский язык» орудием в борьбе против самодержавия и «русского мира». «Солов??нiй мовi» Курков отводит просветительскую роль – украинский язык будет нести украинцам «европейские смыслы».
Дарья Светозарова
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