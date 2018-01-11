Эрик Клэптон жалуется на здоровье

72-летний вокалист из Великобритании Эрик Клэптон жалуется на слабое здоровье. У рок-музыканта проблемы со слухом, в ушах стоит постоянный шум. Солист с трудом играет на гитаре из-за болезни периферической нервной системы.

Домбровский Сергей

Информацию об этом распространяют английские СМИ. Эрик Клэптон не может нормально играть на гитаре. Для него это является настоящей трагедией, так как за многие годы артист привык к данному музыкальному инструменту и не представляет дальнейшего существования без него. Плохой слух мешает солисту петь. Клэптон обращался за помощью к врачам, но специалисты говорят, что в этом случае медицина бессильна, а возможности человеческого организма имеют свои пределы.Британский рок-музыкант планирует в 2018 году провести концерты в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Мероприятия запланированы на май, но доктора советуют вокалисту завершать профессиональную карьеру из-за плохого состояния здоровья. Режиссер Лили Фини Занук собирается снять документальный фильм об Эрике Клэптоне.