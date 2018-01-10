Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Семья Джанни Версаче раскритиковала сериал про убийство модельера

Семья Джанни Версаче раскритиковала сериал про убийство модельера

Вчера, 20:59
В связи с выходом истории про убийство Джанни Версаче в «Американской истории преступлений», семья знаменитого кутюрье выразила критическое мнение по поводу данных, представленных там. Родственники модельера не давали согласия на создание фильма, содержание которого, по их утверждению, является всего лишь художественным вымыслом.

Семья Джанни Версаче раскритиковала сериал про убийство модельера

 

Сюжет нового сезона «Американской истории преступлений» должен представить историю убийства известного модельера Джанни Версаче серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Семья покойного кутюрье выступила с неодобрительным высказыванием касательно телесериала, называя все, представленное в нем, фикцией.

Семья Джанни Версаче раскритиковала сериал про убийство модельера

 

Первый эпизод «Американской истории преступлений» будет показан каналом FX 17 января. Родственники семьи Версаче, у которых была возможность частичного ознакомления с сюжетной составляющей истории убийства Джанни Версаче, сетуют на то, что создатели не пригласили их поучаствовать в написании сценария, а также использовали фрагменты книги, не одобряемой ими.

 
 
 
У исполнительницы одной из главных ролей в сериале, Пенелопы Круз, в ноябре состоялся разговор с Донателлой Версаче. Актриса заверила дизайнера, что отнесется к своей роли со всей серьезностью и уважением. Тем не менее, Донателла и тогда была озабочена возможным показом неправдивых сведений, взятых из книги про свою семью.

Новости по теме
Рики Мартин станет любовником Джанни Версаче
Рики Мартин станет любовником Джанни Версаче

Известный певец и актер Рики Мартин станет любовником Джанни Версаче по сериалу "Американская история преступлений. Об этом сообщают профильные издания.

Пенелопа Крус сыграет Донателлу Версаче в «Американской истории преступлений»
Пенелопа Крус сыграет Донателлу Версаче в «Американской истории преступлений»

Пенелопа Крус в ближайшее время начнет съемки в сериале «Американская история преступлений». В нем испанка сыграет сестру знаменитого модельера Донателлу

Леди Гага сыграет роль Донателлы Версаче в «Американской истории преступлений»
Леди Гага сыграет роль Донателлы Версаче в «Американской истории преступлений»

Леди Гага продлит свою актерскую карьеру. На этот раз она сыграет Донателлу Версаче в «Американской истории преступлений».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости