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| | Опубликован первый трейлер фильма «Гоголь. Вий»

Опубликован первый трейлер фильма «Гоголь. Вий»

Вчера, 20:50
В Сети появился первый трейлер фильма «Гоголь. Вий» о российском классике Николае Гоголе. По сюжету картины главный герой в селе Диканька, которого играет актер Александр Петров, продолжает искать того, кто убивает женщин.

Опубликован первый трейлер фильма «Гоголь. Вий»

 

На помощь этому персонажу приходит охотник на ведьм Хома Брут, в совершенстве владеющий восточными единоборствами. Роль данного персонажа исполнил Алексей Вертков. В компанию спасителей входит кузнец Вакула (Сергей Бадюк). По словам продюсера ленты Александра Цекало, зрителей ожидает еще более интересный сюжет, чем в первой части фильма. Жертвами нечистой силы стали уже 11 девушек. В картине появятся дополнительные спецэффекты.


Фильм о писателе по задумке режиссера должен состоять из четырех частей. Первую зрители уже увидели под названием «Гоголь. Начало». Ко второй части опубликовали трейлер. Ранее лента стала настоящим хитом продаж, вошла в десятку лидеров в России по кассовым сборам.
Домбровский Сергей
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