Народного артиста СССР Александра Ведерникова похоронят 12 января

Отпевать усопшего будут в Храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Церемония начнется в десять утра. В театре уведомили, что тех, кто хочет отдать Ведерникову дань уважения, к месту прощания отвезут на автобусе. Транспорт будет отправляться от Большого театра в половине десятого.
Легенда оперной сцены ушел из жизни в 90-летнем возрасте. На свет он появился в 1927 году в Вятской губернии, а в 1955 году окончил Московскую консерваторию, работал в Мариинском театре Санкт-Петербурга еще в те времена, когда он еще именовался Ленинградским театром оперы и балета имени С. М. Кирова. Также Ведерников был солировал в Большом театре. В его репертуаре были оратории, арии, романсы и песни. В 1976 году его удостоили звания народного артиста Советского Союза.