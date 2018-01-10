Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Народного артиста СССР Александра Ведерникова похоронят 12 января

Народного артиста СССР Александра Ведерникова похоронят 12 января

Вчера, 20:38
Стала известна дата похорон бывшего солиста Большого театра, народного артиста СССР Александра Ведерникова. Хоронить культурного деятеля будут 12 января на Миусском кладбище. Об этом проинформировали представители Большого.

Народного артиста СССР Александра Ведерникова похоронят 12 января

 

Отпевать усопшего будут в Храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Церемония начнется в десять утра. В театре уведомили, что тех, кто хочет отдать Ведерникову дань уважения, к месту прощания отвезут на автобусе. Транспорт будет отправляться от Большого театра в половине десятого.



Легенда оперной сцены ушел из жизни в 90-летнем возрасте. На свет он появился в 1927 году в Вятской губернии, а в 1955 году окончил Московскую консерваторию, работал в Мариинском театре Санкт-Петербурга еще в те времена, когда он еще именовался Ленинградским театром оперы и балета имени С. М. Кирова. Также Ведерников был солировал в Большом театре. В его репертуаре были оратории, арии, романсы и песни. В 1976 году его удостоили звания народного артиста Советского Союза.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Из жизни ушел экс-балетмейстер Большого театра Станислав Власов
Из жизни ушел экс-балетмейстер Большого театра Станислав Власов

Из жизни в возрасте 85 лет ушел экс-балетмейстер Большого театра Станислав Власов. Смерть настигла выдающегося представителя российского балета сегодня, 12

Геннадий Рождественский отметит 85-летний юбилей в Большом театре
Геннадий Рождественский отметит 85-летний юбилей в Большом театре

На сцене Большого театра сегодня, 4 мая, пройдет творческий вечер известного дирижера Геннадия Рождественского, который будет посвящен его 85-летию.

19-ого января в Приморском театре состоится премьера балета
19-ого января в Приморском театре состоится премьера балета "Четырнадцатая"

  Отдел пропаганды театра сообщает, что 19-го января в Приморском театре оперы и балета произойдет мировая демонстрация балета «Четырнадцатая».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости