Народного артиста СССР Александра Ведерникова похоронят 12 января

Стала известна дата похорон бывшего солиста Большого театра, народного артиста СССР Александра Ведерникова. Хоронить культурного деятеля будут 12 января на Миусском кладбище. Об этом проинформировали представители Большого.

Дарья Светозарова

Отпевать усопшего будут в Храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Церемония начнется в десять утра. В театре уведомили, что тех, кто хочет отдать Ведерникову дань уважения, к месту прощания отвезут на автобусе. Транспорт будет отправляться от Большого театра в половине десятого.Легенда оперной сцены ушел из жизни в 90-летнем возрасте. На свет он появился в 1927 году в Вятской губернии, а в 1955 году окончил Московскую консерваторию, работал в Мариинском театре Санкт-Петербурга еще в те времена, когда он еще именовался Ленинградским театром оперы и балета имени С. М. Кирова. Также Ведерников был солировал в Большом театре. В его репертуаре были оратории, арии, романсы и песни. В 1976 году его удостоили звания народного артиста Советского Союза.