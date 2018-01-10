Фильм «Валаам» с участием Владимира Путина покажут по «России-1» 14 января

Кинофильм режиссера Андрея Кондрашова, получивший название «Валаам», собираются показать по «России-1» через четыре дня. Для съемок документальной киноленты Владимир Путин дал два интервью.

Документальная кинолента «Валаам» будет показана телезрителям канал «Россия-1» в ближайшее воскресенье. Автором и ведущим фильма является Андрей Кондрашов. В информационном сообщении на официальном сайте телеканала сообщается о том, что в кинофильм включены кадры из четырёх сезонов съемок в Валаамском монастыре, на которых также запечатлены монастырские артефакты, ранее нигде не демонстрировавшиеся. Кроме того, президент РФ специально для «Валаама» дал два интервью, которые также войдут в документальную кинокартину.Восстановленный Валаамский архипелаг в качестве паломника посещал Владимир Путин. Создатели ленты сообщают, что их лента может дать ответы насчет того, почему президент России часто посещает этот храм. Также раскроется связь истории РФ и судьбы монастыря, будет рассказано про чудеса, происходившие в Валаамском архипелаге во время реставрационных работ.