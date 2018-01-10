Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | Фильм «Валаам» с участием Владимира Путина покажут по «России-1» 14 января

Фильм «Валаам» с участием Владимира Путина покажут по «России-1» 14 января

Вчера, 20:05
Кинофильм режиссера Андрея Кондрашова, получивший название «Валаам», собираются показать по «России-1» через четыре дня. Для съемок документальной киноленты Владимир Путин дал два интервью.

Фильм «Валаам» с участием Владимира Путина покажут по «России-1» 14 января

 

Документальная кинолента «Валаам» будет показана телезрителям канал «Россия-1» в ближайшее воскресенье. Автором и ведущим фильма является Андрей Кондрашов. В информационном сообщении на официальном сайте телеканала сообщается о том, что в кинофильм включены кадры из четырёх сезонов съемок в Валаамском монастыре, на которых также запечатлены монастырские артефакты, ранее нигде не демонстрировавшиеся. Кроме того, президент РФ специально для «Валаама» дал два интервью, которые также войдут в документальную кинокартину.

Восстановленный Валаамский архипелаг в качестве паломника посещал Владимир Путин. Создатели ленты сообщают, что их лента может дать ответы насчет того, почему президент России часто посещает этот храм. Также раскроется связь истории РФ и судьбы монастыря, будет рассказано про чудеса, происходившие в Валаамском архипелаге во время реставрационных работ.
Новости по теме
Путин прибыл на Валаам в компании неизвестной женщины
Путин прибыл на Валаам в компании неизвестной женщины

Президент России Владимир Путин прибыл накануне на Валаам в компании неизвестного человека. Предполагается, что это была женщина. 

Владимир Путин принял участие в литургии в Валаамском монастыре
Владимир Путин принял участие в литургии в Валаамском монастыре

Глава Российской Федерации 10 июля прибыл на остров Валаам. Там политик принял участие в торжественной литургии, которую служит Спасо-Преображенском соборе

Путин: Я лично руководил процессом вхождения Крыма в состав России
Путин: Я лично руководил процессом вхождения Крыма в состав России

Владимир Путин признался в том, что лично руководил крымским воссоединением. Информацию об этом он дал в ходе съемок фильма «Крым. Путь на Родину». Автором

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости