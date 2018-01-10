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| | Экс-жена Михаила Державина рассказала о личных качествах актера

Экс-жена Михаила Державина рассказала о личных качествах актера

Вчера, 19:31
Экс-супруга российского актера Михаила Державина Екатерина Райкина назвала бывшего мужа добрым, красивым, веселым, невероятно одаренным и харизматичным человеком.

Экс-жена Михаила Державина рассказала о личных качествах актера

 

Екатерина Райкина узнала о том, что Державин имел проблемы с ногами. Она опечалилась после этой новости. Когда экс-жена узнала о смерти артиста, она не могла поверить своим ушам. Информацию о кончине Державина начали распространять сотрудники московского Театра сатиры, где артист работал. Подтвердила сведения о смерти мужа супруга актера солистка Роксана Бабаян.

Державин ушел из жизни в 81 год тяжелого недуга, который он долго пытался преодолеть, но у него не получилось. В декабре он находился в столичной лечебнице. Когда состоятся похороны Народного артиста пока неизвестно. Родственники сообщат это прессе позже.
Домбровский Сергей
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