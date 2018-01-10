В сети появился финал популярного сериала «Восьмое чувство»

Телекомпания Netflix объявила о выходе финальной части сериала «Восьмое чувство». Последняя серия занимает около двух часов.

Фанаты «Восьмого чувства» могут насладиться финальным выпуском любимого сериала, который уже появился в сети. Об этом сообщили в телекомпании Netflix. Они рассказали, что изначально не планировали выпускать дополнительных частей, ни из-за многочисленных просьб телезрителей, было решено порадовать фанатов заключительным финалом.Сериал «Восьмое чувство» вышел на свет 5 июня 2015 года. В нем рассказывают о нескольких людях из совсем разных стран, у которых существует некая телепатическая связь между собой. Со временем они начинают понимать друг друга, вопреки языковым и культурным барьерам.Всего в сериале есть только два сезона. Летом этого года продюсеры заявили, что заканчивают работу с ним, и проект закрывается. Фанатам не понравилась эта новость, и они просили вернуть любимое шоу. В Netflix решили пойти навстречу людям и снять грандиозную двухчасовую концовку. С сегодняшнего дня она доступна для просмотра в Интернете.