Роскомнадзор удалил патриотическую драму «Движение вверх» с пиратских сайтов

Роскомнадзор проинформировал, что ведомство будет проводить защиту отечественной патриотической драмы «Движение вверх» от интернет-пиратов в связи с решением Мосгорсуда на основании обращения правообладателей фильма.

Виктория Озерова

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что пиратские копии российской кинокартины «Движение вверх» были удалены с более чем 140 сайтов, ожидается, что еще 22 портала произведут изъятие фильма из общего доступа. Около 20 интернет-ресурсов были заблокированы в связи с игнорированием требования об удалении данной картины. Такие меры Роскомндзор предпринял в соответствии с постановлением Мосгорсуда и обращением правообладателей.Российская патриотическая драма «Движение вверх» рассказывает об исторической победе советской олимпийской сборной по баскетболу в 1972 году. Картина вышла на большие экраны в конце прошедшего месяца и стала лидером проката в новогодние каникулы в России.