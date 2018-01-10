Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Роскомнадзор удалил патриотическую драму «Движение вверх» с пиратских сайтов

Роскомнадзор удалил патриотическую драму «Движение вверх» с пиратских сайтов

Сегодня, 14:25
Роскомнадзор проинформировал, что ведомство будет проводить защиту отечественной патриотической драмы «Движение вверх» от интернет-пиратов в связи с решением Мосгорсуда на основании обращения правообладателей фильма.

Роскомнадзор удалил патриотическую драму «Движение вверх» с пиратских сайтов

 

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что пиратские копии российской кинокартины «Движение вверх» были удалены с более чем 140 сайтов, ожидается, что еще 22 портала произведут изъятие фильма из общего доступа. Около 20 интернет-ресурсов были заблокированы в связи с игнорированием требования об удалении данной картины. Такие меры Роскомндзор предпринял в соответствии с постановлением Мосгорсуда и обращением правообладателей.

Российская патриотическая драма «Движение вверх» рассказывает об исторической победе советской олимпийской сборной по баскетболу в 1972 году. Картина вышла на большие экраны в конце прошедшего месяца и стала лидером проката в новогодние каникулы в России.
Виктория Озерова
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