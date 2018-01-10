Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Неизвестный автор напугал жителей Воронежа портретами грязевых клоунов

Неизвестный автор напугал жителей Воронежа портретами грязевых клоунов

Сегодня, 14:21
Изображенные на будке грузовика грязевые клоуны стали настоящим хитом среди жителей Воронежа. Снимки появились накануне в одном из популярных публичных сообществ города во «ВКонтакте».
 

Неизвестный автор напугал жителей Воронежа портретами грязевых клоунов

 

Жители Воронежа утверждают, что данная работа является «настоящим народным творчеством». Они сходятся во мнении, что клоуны, изображенные на грузовике не иначе, как работа профессионала, который пожелал остаться неизвестным. Притом, что машина действительно грязная и ее хозяин по всей видимости долгое время забывал почистить свое транспортное средство, рисунки выполнены очень аккуратно, а, главное, достоверно.
 
В числе «грязевых клоунов» оказались, любимец публики Пеннивайз из нашумевшего фильма ужасов «Оно» (2017), снятого по мотиву одноименного романа Стивена Кинга. Также пользователи распознали куклу-клоуна из триллера «Пила». Воронежцы в комментариях предложили намеренно не мыть свои автомобили, чтобы вызвать талантливого автора.

Николай Офицеров
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