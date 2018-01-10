Неизвестный автор напугал жителей Воронежа портретами грязевых клоунов

Неизвестный автор напугал жителей Воронежа портретами грязевых клоуновСегодня, 14:21
Российские клоуны возмущены и выступают против показа триллера «Оно» по мотивам книги Стивена Кинга. Комики заявляют, что кинолента оскорбляет их чувства и
Западные средства массовой информации сообщают, что жителей калифорнийских городов терроризируют злоумышленники, одетые в жуткие костюмы клоунов.
Теперь «клоуны-убийцы» добрались и до Германии. За последние четыре дня здесь было зафиксировано уже пять нападений на прохожих.