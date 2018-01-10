Неизвестный автор напугал жителей Воронежа портретами грязевых клоунов

Изображенные на будке грузовика грязевые клоуны стали настоящим хитом среди жителей Воронежа. Снимки появились накануне в одном из популярных публичных сообществ города во «ВКонтакте».

Жители Воронежа утверждают, что данная работа является «настоящим народным творчеством». Они сходятся во мнении, что клоуны, изображенные на грузовике не иначе, как работа профессионала, который пожелал остаться неизвестным. Притом, что машина действительно грязная и ее хозяин по всей видимости долгое время забывал почистить свое транспортное средство, рисунки выполнены очень аккуратно, а, главное, достоверно.

В числе «грязевых клоунов» оказались, любимец публики Пеннивайз из нашумевшего фильма ужасов «Оно» (2017), снятого по мотиву одноименного романа Стивена Кинга. Также пользователи распознали куклу-клоуна из триллера «Пила». Воронежцы в комментариях предложили намеренно не мыть свои автомобили, чтобы вызвать талантливого автора.

Николай Офицеров