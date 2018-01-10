Уход легенды: Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище 15 января

Сегодня, 10 января, скончался известный актёр, Народный артист РСФСР Михаил Державин. По словам Мамеда Агаева, директора Театра Сатиры, где работал артист, у последнего имела место тяжёлая продолжительная болезнь. Он пребывал в московской клинике в реанимации.

По словам Роксаны Бабаян, супруги Михаила Державина, доктора делали всё, чтобы его спасти, однако организму уже было невозможно противостоять болезни. Она отметила, что актёр пребывал в клинике с декабря.Болезнь Михаила Державина началась ещё раньше. У него были проблемы с сердцем и сосудами, актёр перенёс несколько операций. В связи с плохим состоянием здоровья артист уже достаточно долго не выступал.Однако все лелеяли надежду, что Михаил Державин сможет поправиться и снова начнёт радовать зрителей. Однако жизнь великого артиста всё-таки оборвалась. Местом его похорон станет Новодевичье кладбище, прощание с артистом состоится 15 января.

Ирина Летинская

Михаил Державин скончался на 82-м году жизни. Он был популярным театральным и киноактёром, занимался озвучиванием мультфильмов, а также вел телешоу. С самого детства Михаил Державин и не видел себя никем, кроме артиста, поскольку рос в такой семье, и с юных лет участвовал в разных постановках. Актёр известен зрителю по участию в «Бабнике», «Моей Морячке», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других кинохитах.Артиста не стало, однако память о его таланте сохранится навсегда, его игра будет радовать по архивным записям, и в целом Михаил Державин – один из тех, кого ни зрители, ни деятели отечественного искусства никогда не забудут. Память действительно будет вечной, поскольку о таком человеке всегда можно сказать много приятных слов, вспомнить его работу – яркую, великую и интересную.Многие деятели выразили слова соболезнования по поводу смерти Михаила Державина. В частности, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, у актёра было большое обаяние, чувство юмора и талант. По мнению, в свою очередь, заместителя министра культуры России Александра Журавского, Михаил Державин являлся замечательным актёром.Он посетовал, что уходят выдающиеся, в самом деле народные артисты, известные и любимые российскими зрителями. 2017 и начало 2018 годов – время, которое действительно запомнилось в искусстве не только достижениями, но и кончиной многих великих талантов, настоящих мэтров, что не может не огорчать любителей истинного таланта.