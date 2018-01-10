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Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Уход легенды: Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище 15 января

Уход легенды: Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище 15 января

Сегодня, 14:11
Сегодня, 10 января, скончался известный актёр, Народный артист РСФСР Михаил Державин. По словам Мамеда Агаева, директора Театра Сатиры, где работал артист, у последнего имела место тяжёлая продолжительная болезнь. Он пребывал в московской клинике в реанимации.

Уход легенды: Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище 15 января

 

По словам Роксаны Бабаян, супруги Михаила Державина, доктора делали всё, чтобы его спасти, однако организму уже было невозможно противостоять болезни. Она отметила, что актёр пребывал в клинике с декабря.

Болезнь Михаила Державина началась ещё раньше. У него были проблемы с сердцем и сосудами, актёр перенёс несколько операций. В связи с плохим состоянием здоровья артист уже достаточно долго не выступал.

Однако все лелеяли надежду, что Михаил Державин сможет поправиться и снова начнёт радовать зрителей. Однако жизнь великого артиста всё-таки оборвалась. Местом его похорон станет Новодевичье кладбище, прощание с артистом состоится 15 января.

Уход легенды: Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище 15 января

 

Михаил Державин скончался на 82-м году жизни. Он был популярным театральным и киноактёром, занимался озвучиванием мультфильмов, а также вел телешоу. С самого детства Михаил Державин и не видел себя никем, кроме артиста, поскольку рос в такой семье, и с юных лет участвовал в разных постановках. Актёр известен зрителю по участию в «Бабнике», «Моей Морячке», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других кинохитах.

Артиста не стало, однако память о его таланте сохранится навсегда, его игра будет радовать по архивным записям, и в целом Михаил Державин – один из тех, кого ни зрители, ни деятели отечественного искусства никогда не забудут. Память действительно будет вечной, поскольку о таком человеке всегда можно сказать много приятных слов, вспомнить его работу – яркую, великую и интересную.

Многие деятели выразили слова соболезнования по поводу смерти Михаила Державина. В частности, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, у актёра было большое обаяние, чувство юмора и талант. По мнению, в свою очередь, заместителя министра культуры России Александра Журавского, Михаил Державин являлся замечательным актёром.

Он посетовал, что уходят выдающиеся, в самом деле народные артисты, известные и любимые российскими зрителями. 2017 и начало 2018 годов – время, которое действительно запомнилось в искусстве не только достижениями, но и кончиной многих великих талантов, настоящих мэтров, что не может не огорчать любителей истинного таланта.
Ирина Летинская
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