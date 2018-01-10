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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Джеймс Белуши рассказал об аспектах работы с Дэвидом Линчем и Вуди Алленом

Джеймс Белуши рассказал об аспектах работы с Дэвидом Линчем и Вуди Алленом

Сегодня, 13:23
Американский актер Джеймс Белуши, который отечественному зрителю знаком преимущественно по комедийным ролям в шоу Ларри Кинга в программе Larry King Now, транслируемой на Russia Today, рассказал о том, как проходили съемки его последней картины «Колесо чудес». Также он рассказал знаменитому ведущему, как ему работалось с Вуди Алленом и Дэвидом Линчем.
 

Джеймс Белуши рассказал об аспектах работы с Дэвидом Линчем и Вуди Алленом

 

По словам Белуши, Аллен настоящий мастер своего дела и виртуоз в мире кинематографа. При этом, он очень мягкий и милый человек. Джеймс рассказал Кингу о том, что мог часами говорить с режиссером о бейсболе и джазе. По словам актера, когда проходили съемки как раз проходили игры «Чикаго Кабс» в стадии плей-офф, потому общие темы у мужчин находились постоянно.
 
Касательно Дэвида Линча артист сообщил, что в третьем сезоне телесериала «Твин Пикс» режиссер давал актерскому составу исключительно те сцены, в которых они были и не давал возможности наблюдать за другими.
 
Белуши признается, что иногда некоторые могли даже не знать, какая сцена будет сниматься на следующий день, ведь съемки проводились в атмосфере строжайшей секретности. Именно поэтому актеру было чрезвычайно интересно смотреть сериал в последствии. Для Джеймса повествование оставалось загадкой, ведь кроме своих сцен он не знал ничего.

Николай Офицеров
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