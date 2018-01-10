Антонио Бандерас посетил русский музей

Известный актер Антонио Бандерас посетил Филиал Российского музея в родном городе – Малаге. В сети появились фотографии знаменитости на фоне портрета царя Николая II .





Поклонники таланта известного актера знают, что родился он именно в Малаге – испанском городе, в 1960 году.





На сегодняшний день многие почитатели таланта Антонио Бандераса обеспокоены состоянием его здоровья, поскольку он изрядно похудел, а кроме того – побрился налысо.





Антонио Бандерас успокоил своих поклонников в весьма необычном месте – Филиале Российского музея в Малаге во время посещения потрясающей выставки «Династия Романовых».Несмотря на изменившийся облик артиста, работники Музея сразу узнали его и радушно поприветствовали, а также провели ему подробную экскурсию. Антонио Бандерас сфотографировался возле наиболее понравившейся картины – портрета Николая ІІ, авторства известного русского художника Ильи Репина.



