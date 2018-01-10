Антонио Бандерас посетил русский музей

Известный актер Антонио Бандерас посетил Филиал Российского музея в родном городе – Малаге. В сети появились фотографии знаменитости на фоне портрета царя Николая II .
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Известный актер Антонио Бандерас посетил Филиал Российского музея в родном городе – Малаге. В сети появились фотографии знаменитости на фоне портрета царя Николая II .
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