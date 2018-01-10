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| | Антонио Бандерас посетил русский музей

Антонио Бандерас посетил русский музей

Сегодня, 11:37

Известный актер Антонио Бандерас посетил Филиал Российского музея в родном городе – Малаге. В сети появились фотографии знаменитости на фоне портрета царя Николая II .


 

Антонио Бандерас посетил русский музей

 

Поклонники таланта известного актера знают, что родился он именно в Малаге – испанском городе, в 1960 году. 

На сегодняшний день многие почитатели таланта Антонио Бандераса обеспокоены состоянием его здоровья, поскольку он изрядно похудел, а кроме того – побрился налысо.

Антонио Бандерас успокоил своих поклонников в весьма необычном месте – Филиале Российского музея в Малаге во время посещения потрясающей выставки «Династия Романовых».Несмотря на изменившийся облик артиста, работники Музея сразу узнали его и радушно поприветствовали, а также провели ему подробную экскурсию. Антонио Бандерас сфотографировался возле наиболее понравившейся картины – портрета Николая ІІ, авторства известного русского художника Ильи Репина.

Во время этой же экскурсии Антонио Бандерас сообщил, что слухи о его проблемах со здоровьем преувеличены – он прекрасно себя чувствует, а изменения во внешности связаны с новой ролью.


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