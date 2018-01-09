Фильм Звязинцева «Нелюбовь» претендует на получение премии BAFTA

Работа режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендует на премию BAFTA. Картину выдвинули в качестве конкурента в номинации «Лучшая лента не на английском языке».

Домбровский Сергей

Звягинцев поблагодарил руководителей независимой общественно-благотворительной организации BAFTA за то, что они оценили его работу. По словам российского режиссера, лента «Нелюбовь» показывает реакцию общественности на те или иные события. Состояние подобных настроений присуще для жителей различных государств. Сюжет фильма разворачивается в России, но в картине раскрываются общие моменты, которые подойдут для граждан любых стран. Премию BAFTA вручат победителям 18 января в Королевском Алберт-Холле. Ранее «Нелюбовь» Звягинцева завоевала три главные награды в фестивале «Золотой единорог».На получение премии BAFTA претендуют также триллер «Она» Пола Верховена, фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», «Коммивояжер» Асгара Фархади и «Служанка» Пак Чхан-ука. В ленте «Нелюбовь» рассказывается история распада семьи, живущей в Москве. Эта может получить «Оскар». Звягинцев надеется на успех, так как ему удалось раскрыть проблемы, характерные для различных стран, а не только для РФ, где происходят события.