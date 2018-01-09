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| | 36-летний гитарист BABYMETAL умер, наблюдая за звездами

36-летний гитарист BABYMETAL умер, наблюдая за звездами

Вчера, 21:38
Гитарист Микио Фудзиока, игравший в японской хеви-метал группе BABYMETAL, ушел из жизни в 36 лет. Смерть музыканта вызвана падением со смотровой площадки, где он наблюдал за звездным небом.

36-летний гитарист BABYMETAL умер, наблюдая за звездами

 

Коллеги-музыканты выразили сожаление в социальной сети Twitter в связи со смертью 36-летнего гитариста вокально-танцевальной хеви-метал группы BABYMETAL из Японии. Они выразили предположение, что теперь Микио Фудзиока отправиться в «Галактику метала», где встретит своего учителя и они будут наслаждаться гитарными сессиями.

 

Жена умершего музыканта сообщила подробности несчастного случая, ставшего причиной смерти ее мужа. Дело в том, что Микио Фудзиока упал со смотровой площадки, где наблюдал за звездным небом. Мужчина был доставлен в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Помимо вдовы-жены, у гитариста остались две дочери.

Японская группа BABYMETAL включает в себя трех девушек-вокалисток, исполняющих песни, включающие в себя смешение двух направлений – хеви-метала и идол-музыки.
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