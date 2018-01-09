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| | Дэвиду Линчу позволили снять четвертый сезон «Твин Пикса»

Дэвиду Линчу позволили снять четвертый сезон «Твин Пикса»

Вчера, 20:34
Руководители телевизионного канала Showtime позволили американскому режиссеру Дэвиду Линчу снять продолжение популярного сериала «Твин Пикс». Менеджеры предлагают ему сотрудничество на самых выгодных условиях.

Дэвиду Линчу позволили снять четвертый сезон «Твин Пикса»

 

По словам управленцев из Showtime, они рады видеть Дэвида Линча на своем информационном ресурсе с четвертым сезоном фильма «Твин Пикс» или с любыми проектами, которые режиссер считает целесообразным воплотить в жизнь. Данную картину начали снимать после 26-летнего перерыва. Продолжение мистической ленты появилось в мае. По словам Дэвида Линча, сейчас чересчур рано говорить о съемках очередного сезона фильма, так как еще не написан сценарий. На создание предыдущих серий «Твин Пикса» пришлось потратить три с половиной года упорной работы.

Дэвид Линч является знаменитым американским режиссером, художником, фотографом. За свою профессиональную карьеру он получал много наград. Этот человек известен тем, что снимает независимое кино. В 2007 году режиссер получил звание офицера Почетного легиона.
Домбровский Сергей
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