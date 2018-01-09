Дэвиду Линчу позволили снять четвертый сезон «Твин Пикса»

По словам управленцев из Showtime, они рады видеть Дэвида Линча на своем информационном ресурсе с четвертым сезоном фильма «Твин Пикс» или с любыми проектами, которые режиссер считает целесообразным воплотить в жизнь. Данную картину начали снимать после 26-летнего перерыва. Продолжение мистической ленты появилось в мае. По словам Дэвида Линча, сейчас чересчур рано говорить о съемках очередного сезона фильма, так как еще не написан сценарий. На создание предыдущих серий «Твин Пикса» пришлось потратить три с половиной года упорной работы.
Дэвид Линч является знаменитым американским режиссером, художником, фотографом. За свою профессиональную карьеру он получал много наград. Этот человек известен тем, что снимает независимое кино. В 2007 году режиссер получил звание офицера Почетного легиона.