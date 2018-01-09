Американский дизайнер Рик Оуэнс сделал обувь из шерсти пони

Помимо темных сланцев из кожи Оуэнс представит обувь, сделанную из фетра. Американский дизайнер весной этого года установит переездной магазинчик рядом со своим фирменным торговым заведением в Лос-Анджелесе. Помимо обуви модельер представит мебель и одежду. Реализация товаров в магазинчике стартует 15 марта. В прошлом году Оуэнс создал набор столовых приборов, представляющих собой китайские палочки для еды. Эти товары продавали по цене 1,4 тысячи долларов США.
Известная фирма Adidas перестала сотрудничать с Оуэнсом в конце лета прошлого года. Их совместная работа продолжалась четыре года. По словам американского дизайнера, он пытается делать одежду путем введения немногочисленных, но очень важных изменений, делающих его продукцию более удобной и приятной.