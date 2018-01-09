Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

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Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Вин Дизель может сыграть бессмертного супергероя Ваншота

Вин Дизель может сыграть бессмертного супергероя Ваншота

Вчера, 18:32
Вин Дизель может сыграть бессмертного супергероя Ваншота в экранизации комикса "Кровавый выстрел". Съёмкой первого фильма по вселенной издательства Valiant займётся Sony.

Вин Дизель может сыграть бессмертного супергероя Ваншота

 

Режиссёром проекта станет Дейв Уилсон, сценаристом - Эрик Хейссерер, номинированный на "Оскар" за "Прибытие". Продюсерами выступят Динеш Шамдасани и Нил Х. Мориц, вложившийся во франшизу "Форсаж". Новый фантастический боевик будет сочетанием элементов "Дэдпула", "Логана", "Терминатора" и "Робокопа".

Фильм, выход которого намечен на 2019 год, станет первой из 5-ти картин про Ваншота. Главный герой, Анджело Морталли, умер от выстрела и воскрес - его оживили с помощью нанороботов. Технологии подарили Ваншоту бессмертие, способность к регенерации, суперсилу и сверхреакцию. Воскресившая Морталли корпорация лишила его памяти и сделала тайным агентом.

Оригинальный комикс вышел в 1992 году. Его создатели - Боб Лейтон, Дон Перлин и Кевин Ван Хук. Настоящее имя Ваншота в первоисточнике - Рэй Гаррисон.
Яна Татьянина
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