Вин Дизель может сыграть бессмертного супергероя Ваншота в экранизации комикса "Кровавый выстрел". Съёмкой первого фильма по вселенной издательства Valiant займётся Sony.

Яна Татьянина

Режиссёром проекта станет Дейв Уилсон, сценаристом - Эрик Хейссерер, номинированный на "Оскар" за "Прибытие". Продюсерами выступят Динеш Шамдасани и Нил Х. Мориц, вложившийся во франшизу "Форсаж". Новый фантастический боевик будет сочетанием элементов "Дэдпула", "Логана", "Терминатора" и "Робокопа".Фильм, выход которого намечен на 2019 год, станет первой из 5-ти картин про Ваншота. Главный герой, Анджело Морталли, умер от выстрела и воскрес - его оживили с помощью нанороботов. Технологии подарили Ваншоту бессмертие, способность к регенерации, суперсилу и сверхреакцию. Воскресившая Морталли корпорация лишила его памяти и сделала тайным агентом.Оригинальный комикс вышел в 1992 году. Его создатели - Боб Лейтон, Дон Перлин и Кевин Ван Хук. Настоящее имя Ваншота в первоисточнике - Рэй Гаррисон.