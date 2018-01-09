Юрий Дудь взял интервью у ветерана Чеченской войны

Популярный блогер Юрий Дудь разыскал Олега Ситникова, ветерана Чеченской войны. Он взял у калининградца интервью и помог встретиться с Юрием Шевчуком, лидером группы «ДДТ».

Виктория Озерова

Вчера, 8 января, на канале Юрия Дудя на видеохостинге YouTube появилось новое видео. Блогер с помощью одного из подписчиков «вДудь» сумел найти Олега Ситникова. Данная история началась много лет назад, когда в 1995 году Юрий Шевчук, пребывая в Чечне, дал минивыступление, во время которого попросил назваться российских солдат. Считается, что почти все военные так и не вернулись домой. Единственным выжившим оказался Олег Ситников. Именно его и нашел блогер. Калининградец рассказал о своей жизни в доме ветеранов и планах на покупку новой машины.Менее чем за сутки ролик просмотрели более полумиллиона человек. Более 11 тысяч пользователей оставили комментарии. Многие предложили ветерану помощь в покупке автомобиля.