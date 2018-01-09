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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Перенесшего инсульт актера Кокшенова выписали из клиники

Перенесшего инсульт актера Кокшенова выписали из клиники

Сегодня, 14:35
Российский актер Михаил Кокшенов в октябре прошлого года попал в больницу с подозрением на инсульт. После продолжительного лечения врачи разрешили пациенту покинуть клинику и отправиться домой.

Перенесшего инсульт актера Кокшенова выписали из клиники

 

Информацию об этом распространяют московские СМИ, ссылаясь на слова дочери Михаила Кокшенова Алевтины Вокрош. По словам женщины, ее отец сейчас находится дома, его состояние врачи называют удовлетворительным. По мнению медиков, критический период развития заболевания позади, теперь актеру необходим полный покой. Врачи рекомендуют Кокшенову избавиться от положительных и отрицательных эмоций и быть хладнокровным по отношению к событиям своей жизни. Радость наравне с горем может ухудшить состояние людей, перенесших инсульт.

Михаилу Кокшенову 81 год, в октябре его доставили в Первую городскую клинику с подозрением на кровоизлияние в головном мозге. После проведения обследования предположения медиков подтвердились. Сначала родственники переживали о том, что актер не сможет пережить инсульт, но постепенно его состояние улучшилось. Кокшенов снимался в различных фильмах, известен участием в лентах «Женя, Женечка и «Катюша»», «Даурия», «Самая обаятельная и привлекательная» и прочих.
Домбровский Сергей
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