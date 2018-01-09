5-летняя девочка из Бурятии покорила Дюжева и Галкина на Первом канале

В эфире российской популярной передачи «Лучше всех» юная сказочница Маргарита Ушакова смогла покорить отечественного актера Дмитрия Дюжева и юмориста Максима Галкина. Юная жительница Улан-Удэ выступила на Первом канале в ходе новогоднего выпуска шоу «Лучше всех».

«В свои пять лет она уже хорошо знает столько стихотворений, сколько в голове держать просто невозможно. Их надо обязательно кому-то рассказывать. Девочка блестяще справляется с этой задачей. В нашей студии поклонница крепкой рифмы, нанодекламатор и микрочтец Маргарита Ушакова», - торжественно объявил девочку Максим Галкин.

Пятилетняя девочка проникновенно прочитала на передаче сказку «12 месяцев», а помогли ей в этом актеры театра и кино Аглая Шиловская, Дмитрий Дюжев и Светлана Устинова. Выступавшие распределили между собой роли и наизусть продекламировали произведение Самуила Маршака.

Следом за этим Маргарите на программе была вручена награда за представление и различные новогодние подарки. Дмитрий Дюжев позже рассказал о том, что искренне восхищен талантом девочки и на просторах социальной сети расхваливал ребенка.

«Хотелось бы поблагодарить семью Ушаковых за столь прекрасную и талантливую дочку Маргариту. Мне было очень приятно работать на одной сцене с таким талантом. Девочка поразила меня глубоким чувственным прочтением своей роли. Я искренне желаю Маргарите не забрасывать это дело, а развивать его в дальнейшем. В пять лет ребенок обладает феноменальной памятью», - заявил Дмитрий.

Николай Офицеров