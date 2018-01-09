Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | 5-летняя девочка из Бурятии покорила Дюжева и Галкина на Первом канале

5-летняя девочка из Бурятии покорила Дюжева и Галкина на Первом канале

Сегодня, 10:02
В эфире российской популярной передачи «Лучше всех» юная сказочница Маргарита Ушакова смогла покорить отечественного актера Дмитрия Дюжева и юмориста Максима Галкина. Юная жительница Улан-Удэ выступила на Первом канале в ходе новогоднего выпуска шоу «Лучше всех».
 

5-летняя девочка из Бурятии покорила Дюжева и Галкина на Первом канале

 

«В свои пять лет она уже хорошо знает столько стихотворений, сколько в голове держать просто невозможно. Их надо обязательно кому-то рассказывать. Девочка блестяще справляется с этой задачей. В нашей студии поклонница крепкой рифмы, нанодекламатор и микрочтец Маргарита Ушакова», - торжественно объявил девочку Максим Галкин.
 
Пятилетняя девочка проникновенно прочитала на передаче сказку «12 месяцев», а помогли ей в этом актеры театра и кино Аглая Шиловская, Дмитрий Дюжев и Светлана Устинова. Выступавшие распределили между собой роли и наизусть продекламировали произведение Самуила Маршака.
 
Следом за этим Маргарите на программе была вручена награда за представление и различные новогодние подарки. Дмитрий Дюжев позже рассказал о том, что искренне восхищен талантом девочки и на просторах социальной сети расхваливал ребенка.
 
«Хотелось бы поблагодарить семью Ушаковых за столь прекрасную и талантливую дочку Маргариту. Мне было очень приятно работать на одной сцене с таким талантом. Девочка поразила меня глубоким чувственным прочтением своей роли. Я искренне желаю Маргарите не забрасывать это дело, а развивать его в дальнейшем. В пять лет ребенок обладает феноменальной памятью», - заявил Дмитрий.

Николай Офицеров
Новости по теме
Отец Максима Галкина не смог устроить сына на телевидение по блату
Отец Максима Галкина не смог устроить сына на телевидение по блату

В эфире одной из передач на «Первом канале» вспомнили историю о том, как отец Максима Галкина Александр пытался устроить талантливого сына на телевидение,

София Тихомирова покорила Галкина на шоу
София Тихомирова покорила Галкина на шоу "Лучше всех"

На шоу "Лучше всех" Максим Галкин был покорен 5-летней участницей из Волгограда Софией Тихомировой. Девочка не только спела песню, но и успела рассказать

Максим Галкин презентовал новое шоу
Максим Галкин презентовал новое шоу

21 мая, в 23:00, на Первом канале стартует новое ток-шоу Максима Галкина с незатейливым названием «МаксимМаксим». Предстарту предшествовал впечатляющий ролик,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости