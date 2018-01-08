В новом сериале Камбербэтч предастся пагубным страстям

В сети появился официальный трейлер нового сериала "Патрик Мэлроуз", где герой Бенедикта Камбербэтча, известного по роли Шерлока из одноименного сериала, предастся пагубным страстям. Релиз состоится уже в этом году на телеканале Sky Atlantic.





Яна Татьянина

Сериал из 5 эпизодов основан на серии романов Эдварда Сент-Обина, 5 книгах с элементами автобиографии. Исполнитель главной роли, Камбербэтч отзывается о текстах Сент-Обина как о "невероятной прозе", и называет автора одним из лучших англоязычных мастеров стиля.Персонаж, которого сыграл Камбербэтч - остроумный аристократ, ребёнком переживший отцовское насилие. Он предаётся алкоголю и героину, пытаясь втянуться в нормальную жизнь.Кроме Камбербэтча, известного по "Шерлоку" BBC, в сериале сыграли известная по "Девочкам" Эллисон Уильямс и Хьюго Уивинг - Элронд из "Властелина колец" и агент Смит из "Матрицы". В актёрском составе также Дженнифер Джейсон Ли ("Сестра, сестра", "Джорджия", "Омерзительная восьмёрка") и Холлидей Грейнджер ("Борджиа"). Съёмки стартовали в августе 2017.