Выброс плазмы и колоссальная температура: Новая магнитная буря ожидает Землю 27 января

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Предстоящая космическая буря будет довольно мощной.

NASA обнаружило окаменелые останки червей на Марсе: Уоринг доказал существование инопланетян

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На Марсе найдены окаменелости живых существ.

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| | Появился трейлер мультсериала про Дональда Трампа от создателей "Бесстыдников"

Появился трейлер мультсериала про Дональда Трампа от создателей "Бесстыдников"

Вчера, 17:38
Сериал «Наш мультяшный президент» в скором времени появится на просторах сети, и будет радовать американских зрителей отборным юмором и качественной графикой. Съемкой занимался телеканал Showtime, который отснял культовый сериал "Бесстыдники".

Появился трейлер мультсериала про Дональда Трампа от создателей "Бесстыдников"

 

Снят псевдо-документальный мультфильм каналом Showtime. Сериал будет повествовать о глупости и сумасшествии американского президента, а также рассказывать о том, что же на самом деле скрывают стены Белого дома. Помимо самого президента в сериале будет фигурировать и его супруга Мелания Трамп.

Юмористический мультфильм будет радовать зрителей уже с 28 января. О том, будет ли проект переведён на русский язык какой-то из студии озвучки ничего неизвестно. Ранее сообщалось о том, что автор скандальной книги о тайнах Белого дома, выдумал множество фактов и даже интервью с американским президентом ради популярности.
Валерия Голицына
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