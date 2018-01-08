Появился трейлер мультсериала про Дональда Трампа от создателей "Бесстыдников"

Сериал «Наш мультяшный президент» в скором времени появится на просторах сети, и будет радовать американских зрителей отборным юмором и качественной графикой. Съемкой занимался телеканал Showtime, который отснял культовый сериал "Бесстыдники".

Валерия Голицына

Снят псевдо-документальный мультфильм каналом Showtime. Сериал будет повествовать о глупости и сумасшествии американского президента, а также рассказывать о том, что же на самом деле скрывают стены Белого дома. Помимо самого президента в сериале будет фигурировать и его супруга Мелания Трамп.Юмористический мультфильм будет радовать зрителей уже с 28 января. О том, будет ли проект переведён на русский язык какой-то из студии озвучки ничего неизвестно. Ранее сообщалось о том, что автор скандальной книги о тайнах Белого дома, выдумал множество фактов и даже интервью с американским президентом ради популярности.