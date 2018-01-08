Премьер-министр России поздравил оперного певца с 80-летием

Сегодня своё 80-летие празднует великий оперный исполнитель СССР и Российской Федерации Евгений Нестеренко. С таким знаменательным юбилеем артиста поздравили не только коллеги и почитатели творчества, а и сам премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Валерия Голицына

Дмитрий Медведев с самыми искренними пожеланиями и тёплыми словами поздравил Нестеренко, а также отметил его заслуги перед оперным театром государства и мировую известность, благодаря своему таланту. Евгений Нестеренко имел нелёгкую судьбу до того, как пришёл на сцену оперного театра. Он рос в рабочей семье и перед тем как поступить в Ленинградскую консерваторию на обучение, окончил инженерный ВУЗ, в родном городе. И только с 1970 года артист начал свою карьеру как солист Большого театра, где и заявил о себе, как о великом теноре.Нестеренко известен всему миру. Он стал жемчужиной театров США, Италии, Британии, Аргентины, Германии и многих других великих сцен мира. За плечами у оперного певца 21 опера на языке оригинала и 70 личных пластинок.