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От Редактора

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На Марсе найдены окаменелости живых существ.

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| | Премьер-министр России поздравил оперного певца с 80-летием

Премьер-министр России поздравил оперного певца с 80-летием

Вчера, 17:04
Сегодня своё 80-летие празднует великий оперный исполнитель СССР и Российской Федерации Евгений Нестеренко. С таким знаменательным юбилеем артиста поздравили не только коллеги и почитатели творчества, а и сам премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Премьер-министр России поздравил оперного певца с 80-летием

 

Дмитрий Медведев с самыми искренними пожеланиями и тёплыми словами поздравил Нестеренко, а также отметил его заслуги перед оперным театром государства и мировую известность, благодаря своему таланту. Евгений Нестеренко имел нелёгкую судьбу до того, как пришёл на сцену оперного театра. Он рос в рабочей семье и перед тем как поступить в Ленинградскую консерваторию на обучение, окончил инженерный ВУЗ, в родном городе. И только с 1970 года артист начал свою карьеру как солист Большого театра, где и заявил о себе, как о великом теноре.

Нестеренко известен всему миру. Он стал жемчужиной театров США, Италии, Британии, Аргентины, Германии и многих других великих сцен мира. За плечами у оперного певца 21 опера на языке оригинала и 70 личных пластинок. 
Валерия Голицына
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