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| | В Лос-Анджелесе назвали имена победителей премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе назвали имена победителей премии «Золотой глобус»

Сегодня, 08:46
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» был признан лучшей картиной по версии жюри награды «Золотой глобус», которую нередко называют «генеральной репетицией «Оскара». Отечественные киноманы, болевшие за Андрея Звягинцева и его «Нелюбовь», которая претендовала на приз в номинации фильма на иностранном языке, осталась без наград.
 

В Лос-Анджелесе назвали имена победителей премии «Золотой глобус»

 

Церемония проводилась в Лос-Анджелесе в ночь на 8 января по московскому времени в отеле Беверли-Хилтон. Помимо этого, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил приз за лучший сценарий.
 
Лучшую комедию в этом году получила «Леди Берд», снятая Гретой Гервиг. Гэри Олдмена признали лучшим драматическим актером за блистательно сыгранного Уинстона Черчилля в картине «Темные времена», а лучшей актрисой Фрэнсис Макдорманд, которая изобразила Милдред Хейз все в том же фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Лучшим режиссером 2017 года назвали Гильермо дель Торо за картину «Форма воды». "Игра престолов" не стала лучшим драматическим сериалом, как несколько лет до этого. В данной номинации культовую драму про драконов и Вестерос перещеголяла картина "Рассказ служанки".

Николай Офицеров
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