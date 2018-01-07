Весной начнутся съемки сиквела «Малефисента»

Стало известно, что 16 апреля компания Disney начнет снимать сиквел кинокартины «Малефисента». Съемки будут проходить в Лондоне.

Над сценарием ко второй части киноленты работала Линда Вульвертон, которая трудилась над первой частью. Режиссером фильма станет знаменитый Хоаким Роннинг, который снял картину «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Также как и в первой части главную отрицательную героиню сыграет голливудская артистка Анджелина Джоли. Однако о том, что зрители смогут увидеть на экране Элль Фаннинг, пока не известно. Отметим, что дата выхода картины на большие экраны пока не сообщается.Напоминаем, что первая часть «Малефисенты» вышла в прокат в 2014 году. Фильм рассказывает о злобной волшебнице, которую играет Джоли, и о прекрасной принцессе (Фаннинг), которая проживает в зачарованном лесу. Отметим, что картина номинировалась на премию «Оскар» за лучшие костюмы.