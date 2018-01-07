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| | Весной начнутся съемки сиквела «Малефисента»

Весной начнутся съемки сиквела «Малефисента»

Вчера, 21:26
Стало известно, что 16 апреля компания Disney начнет снимать сиквел кинокартины «Малефисента». Съемки будут проходить в Лондоне.

Весной начнутся съемки сиквела «Малефисента»

 

Над сценарием ко второй части киноленты работала Линда Вульвертон, которая трудилась над первой частью. Режиссером фильма станет знаменитый Хоаким Роннинг, который снял картину «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Также как и в первой части главную отрицательную героиню сыграет голливудская артистка Анджелина Джоли. Однако о том, что зрители смогут увидеть на экране Элль Фаннинг, пока не известно. Отметим, что дата выхода картины на большие экраны пока не сообщается.

Напоминаем, что первая часть «Малефисенты» вышла в прокат в 2014 году. Фильм рассказывает о злобной волшебнице, которую играет Джоли, и о прекрасной принцессе (Фаннинг), которая проживает в зачарованном лесу. Отметим, что картина номинировалась на премию «Оскар» за лучшие костюмы.
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