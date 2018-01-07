Apple заказала съемки сериала о комической гонке между США и Советским Союзом

Корпорация Apple заказала съемки многосерийной киноленты о космической гонке сверхдержав – США и Советского Союза. Название будущего сериала пока не сообщается, но известно, что продюсированием займется Рональд Д. Мур, известный своим участием в создании сериалов «Звездный путь» и «Звездный крейсер Галактика».

Дарья Светозарова

К работе над будущим многосерийным контентом привлекут Мэтта Вулперта и Бена Недиви. У «яблочной» корпорации это уже третий опыт разработки видеоконтента. «У руля» проекта стоят бывшие сотрудники фирмы Sony Джеми Эрлич и Зак Ван Амбург. Предполагается, что новый сериал станет в один ряд с такими проектами как «Удивительные истории» Стивена Спилберга и еще одного видеоконтента, названия которому пока тоже не придумали. Есть данные только об актрисах, которые сыграют там главные роли. Это будут Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.Сериал о космической гонке СССР и США предположительно будет иметь два сезона. Каждый из них будет длиться по десять серий. Сценарий многосерийной ленты доверили Джею Карсону.