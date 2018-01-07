Режиссеры экранизируют очередное произведение Джорджа Мартина

По книге Джорджа Мартина сделают экранизацию. Ранее по произведению автора сняли сериал "Игры престолов".

Никита Готский

Режиссеры снимут новый фильм, но уже по новелле Мартина "Летящие сквозь ночи". В проекте согласились принять участие сотрудники канала Netflix и студии Universal Cable Productions, поработает над сценарием Джефф Булер, режиссером Майк Кэхилл, который известен по проектам "Волшебники" и "Я начало".Главным героем является доктор Агата Мэтсон, ее роль сыграет Гретхен Мол, получившая известность благодаря сериалу "Подпольная империя". Также в сериале сыграют Дэвид Аджала, Оуэн Мэкен, Сэм Страйк и многие другие. В первом сезоне будет десять серий, съемочный процесс пройдет на территории Ирландии.Повествование "Летящие сквозь ночь" увидело свет в 1980 году. Сюжет разворачивается вокруг событий, произошедших незадолго до разрушения Земли. Повествование расскажет про ученых, которые отправятся в космос для поиска внеземного создания.