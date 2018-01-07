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| | Элвису Пресли 83: Культ «короля рок-н-ролла»

Элвису Пресли 83: Культ «короля рок-н-ролла»

Вчера, 23:00
8 января Элвису Аарону Пресли могло бы исполниться 83 года. Как простой парень из Мемфиса стал символом 20 века, расскажут журналисты «ВладТайм».

Элвису Пресли 83: Культ «короля рок-н-ролла»

 

Элвис Пресли родился в 1935 году в очень бедной семье. Скудность финансов не позволила мальчику иметь детство, как у других, но ему было достаточно музыки. Маленький Элвис с удовольствием пел в церковном хоре, за что мама поощрила его первой гитарой. После переезда семьи в Мемфис Элвис влюбился в новые для себя блюз и джаз и даже делал попытки записывать песни, на что получал отказ и замечание об отсутствии слуха. Совершенно случайно «король» написал свой первый хит That’s All Right Mama. Первый контракт уже успешного рок-н-ролльщика «отдавал» ему лишь 5% с продаж музыки, но это не остановило Пресли.

В 1955 году лейбл решает перейти на кино, что стало первой ступенью в завершении карьеры «великого». Череда неудач отбили у Элвиса любое желание писать музыку, и в студию он вернулся за год до смерти, издав топовую пластинку Moody Blue. По словам охраны певца, этот год Пресли много пил, распускал слухи и просто сходил с ума. Причиной тому назвали армейского друга «короля», который сделал из доброго парня алчную звезду.

16 августа 1977 года подруга Пресли нашла его в ванной. Медики констатировали смерть от передозировки препаратами.
Чубарова Елизавета
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