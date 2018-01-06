Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

Сюжеты :

Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова
| | Любовь Успенская предстала перед фанатами в образе хомяка

Любовь Успенская предстала перед фанатами в образе хомяка

Вчера, 20:52
Любовь Успенская рассмешила поклонников, представ в образе хомяка. Соответственный снимок она опубликовала в Instagram.

 

Российская певица любит шутки, в связи с чем решила обрадовать подписчиков. Она обнародовала фотографию, показавшись перед поклонниками в костюме хомяка. Певица пожелала всем счастья и любви. "С Рождеством", пишет в Сети Успенская.

На изображении знаменитость находится в кресле с серьезным видом в костюме хомяка. Фолловеры с юмором отнеслись к новому имиджу певицы, прокомментировав в положительном тоне ее новую фотографию. Они назвали Любовь Успенскую "прекрасной, "смешной", "красоткой". "Кайфовая, любимая,неповторимая", восхищался один из подписчиков.
Никита Готский
Новости по теме
Любовь Успенская удивила поклонников
Любовь Успенская удивила поклонников

62-летняя певица опубликовала свои фотографии с отдыха на берегу океана. Поклонники звезды шансона были приятно удивлены прекрасной фигурой своей любимицы.

Любовь Успенская шокировала своим внешним видом
Любовь Успенская шокировала своим внешним видом

Известная шансонье Любовь Успенская не перестаёт удивлять поклонников своим внешним видом. На этот раз певица предстала перед объективами помолодевшей на

Любовь Успенская поразила поклонников фигурой в купальнике
Любовь Успенская поразила поклонников фигурой в купальнике

Известная певица Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она изображена в купальнике. Всех подписчиков необычной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости