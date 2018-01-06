Любовь Успенская предстала перед фанатами в образе хомяка

Любовь Успенская рассмешила поклонников, представ в образе хомяка. Соответственный снимок она опубликовала в Instagram.

Никита Готский

Российская певица любит шутки, в связи с чем решила обрадовать подписчиков. Она обнародовала фотографию, показавшись перед поклонниками в костюме хомяка. Певица пожелала всем счастья и любви. "С Рождеством", пишет в Сети Успенская.На изображении знаменитость находится в кресле с серьезным видом в костюме хомяка. Фолловеры с юмором отнеслись к новому имиджу певицы, прокомментировав в положительном тоне ее новую фотографию. Они назвали Любовь Успенскую "прекрасной, "смешной", "красоткой". "Кайфовая, любимая,неповторимая", восхищался один из подписчиков.