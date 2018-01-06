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| | Композитор Людмила Лядова опровергла слухи о мошенниках в ее жизни

Композитор Людмила Лядова опровергла слухи о мошенниках в ее жизни

Вчера, 23:30
Композитор Людмила Лядова высказалась касательно данных о ее разборках с мошенниками. Все имущество автора музыки в полном порядке.

Композитор Людмила Лядова опровергла слухи о мошенниках в ее жизни

 

Лядова сообщает, что с ней и ее квартирой все хорошо. Прежде знакомые композитора утверждали, что ее недвижимостью намереваются завладеть обманом злоумышленники, но женщина опровергла такие слухи.

Почти полгода Лядову окружают скандалы. Подруга композитора заявила, что к ней в доверие пытаются войти малознакомые личности, которые мечтают завладеть ее имуществом. Людмила Алексеевна опровергает такие домыслы. Она ни в чем не нуждается и от чужого воздействия не страдает. Композитор негативно относится к таким скандалам, а все, что ныне говорится, она называет ложью.

При этом знаменитост сообщает, что состояние е здоровья оставляет желать лучшего. В настоящее время Лядова сильно болеет, но надеется на выздоровление. Также она переживает за супруга Александра,ему никак не удаетмся справиться с алкогольной зависимостью. Мужчина сейчас проходит курс реабилитации.
Никита Готский
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