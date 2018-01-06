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| | The playlist назвал лучшие фильмы 2017 года

The playlist назвал лучшие фильмы 2017 года

Вчера, 21:40
Лучшие кинокартины 2017 года назвал журнал The playlist. В списке оказался фильм "Моя счастливая семья" режиссеров Саймона Гросса и Наны Эквтимишвили.

The playlist назвал лучшие фильмы 2017 года

 

Авторы рейтинга поместили данную киноленту на пятое место, всего в списке лучших кинопроектов ушедшего года 30 фильмов.

Журналисты The playlist считают фильм "Моя счастливая семья" как тонкое кино, но в это же время фильм сильных взглядов. Как указывается в обзоре, чуткая и сердечная драма можно считать рассказом про освобождение, это повествование о матери, желающей быть услышанной нуждающихся в ней, но бездумных лиц. По мнению представителей Национального киноцентра Грузии, решение внести данную кинокартину в рейтинг лучших фильмов 2017 года является успехом грузинской киноиндустрии.

В декабре прошедшего года "Моя счастливая семья" внесли в топ-12 лучших лент года по версии зарубежного издания The Wrap, фильм оказался на 12 позиции. В списке также оказались "Нелюбовь" А. Звягинцева, "Бродяги" А. Леона и другие.
Никита Готский
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