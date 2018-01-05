Морган Фримен и Томми Ли Джонс будут мерятся своей крутизной

Два знаменитых актера американского кино, Томми Ли Джонс и Морган Фримен, выяснят кто из них круче в новой криминальной комедии «Все только начинается». Кинокартина появиться на экранах кинотеатров с 11 января.

В фильме со слоганом «Вечеринка будет жаркой» антагонистами выступят Фримен в роли адвоката, и Джонс в роли отставного офицера.

Новая криминальная комедия с участием таких знаменитых актеров, как Морган Фримен и Томми Ли Джонс, появится в кинотеатрах уже 11 января. Сюжет кинофильма раскроет историю пожилого адвоката преступных группировок, который находится под охраной системы по защите свидетелей. Спокойная его жизнь заканчивается после того, как к нему наведывается экс-агент ФРБ, а после чего и люди из мафии.Мировая премьера киноленты состоялась 1 декабря прошлого года. Критики отзывались о фильме скорее в негативном ключе – из 20 рецензий только одна была положительной.Бюджет картины составил 22 млн долларов. Сборы в США с начала премьеры едва достигают 6 млн.