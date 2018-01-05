Супруга писательницы Элизабет Гильберт умерла от рака

Автор популярного произведения «Есть, молиться, любить» американская писательница Элизабет Гильберт сообщила поклонникам в Instagram о том, что ее супруга Райа Элиас умерла от рака поджелудочной железы.

Домбровский Сергей

Смертельный недуг у возлюбленной Гильберт диагностировали в 2016 году. Известная писательница состояла в браке с Хосе Нуньесом, но когда узнала об онкологической болезни у своей лучшей подруги, то решила жениться на ней. Долгое время женщины испытывали платоническую любовь. Гильберт очень переживает по поводу утраты такого важного для нее человека. На своей странице в социальной сети писательница поблагодарила свою жену о тех счастливых мгновениях, которые она пережила с ней.Сейчас Гильберт чувствует себя полностью опустошенной. По словам автора бестселлера, Элиас позволила сойти с ней прямо к берегу реки, а это является наивысшей честью для писательницы. Гильберт назвала подругу своим лучшим другом, любовью, учителем, музой, сюрпризом, честнейшим человеком, рок-звездой.