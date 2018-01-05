Джеффри Раш сыграет великого художника и скульптора

В кинокартине Последний портрет" роль скульптора и художника из Швеции Альберто Джакометти сыграет актер Джеффри Раш. Фильм появится на экранах с 11 января.

"Последний портрет", выходящий под слоганом "Поиск совершенства никогда не закончиться", уже имеет преимущественно высокий рейтинг мировых кинокритиков (около 77% положительных отзывов).

Актер Джеффри Раш, известный широкой публике своим участием в фильмах из цикла "Пиратов Карибского моря", сыграет роль знаменитого швейцарского художника и скульптора Альберто Джакометти в биографическом фильме "Последний портрет". Фильм, рассказывающий про закат жизни великого художника ХХ века, выйдет на экраны уже 11 января 2018 года.Режиссером и автором сценария киноленты стал Стэнли Туччи, знаменитый американский актер, известный ролями в таких фильмах как "Милые кости", "Счастливое число Селевина", "Терминал". Это шестая работа Туччи в качестве режиссера, пятая – в качестве сценариста.