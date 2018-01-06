Ирина Роднина недовольна «голубыми огоньками»

В прошлом году в Сети появилась петиция российских телезрителей с требованием поменять новогодние телепрограммы. В этом году к недовольным присоединилась спортсменка Ирина Роднина.

Виктория Озерова

Начало 2017 года ознаменовалось для РФ петицией от недовольных зрителей. Автор жалобы попросил руководство "Первого канала" больше не допускать Аллу Пугачеву к участию в новогодних шоу. В этом году ситуация повторилась. Недовольные россияне просят сменить устаревшие программы на федеральных каналах в праздничные дни. На этот раз свое мнение высказала и известная спортсменка Ирина Роднина. Она полностью согласилась с телезрителями. Фигуристка сообщила, что смотрела бы новогодние шоу, если бы в них выступали молодые артисты, а не надоевшие всем за несколько десятков лет особы.Свою точку зрения Ирина Роднина подкрепила примером со спорта: если бы она до сих пор выступала, это выглядело бы странно. Тем не менее подобная абсурдная ситуация сложилась в отечественном шоу-бизнесе.