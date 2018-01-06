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| | Ирина Роднина недовольна «голубыми огоньками»

Ирина Роднина недовольна «голубыми огоньками»

Сегодня, 07:20
В прошлом году в Сети появилась петиция российских телезрителей с требованием поменять новогодние телепрограммы. В этом году к недовольным присоединилась спортсменка Ирина Роднина.

Ирина Роднина недовольна «голубыми огоньками»

 

Начало 2017 года ознаменовалось для РФ петицией от недовольных зрителей. Автор жалобы попросил руководство "Первого канала" больше не допускать Аллу Пугачеву к участию в новогодних шоу. В этом году ситуация повторилась. Недовольные россияне просят сменить устаревшие программы на федеральных каналах в праздничные дни. На этот раз свое мнение высказала и известная спортсменка Ирина Роднина. Она полностью согласилась с телезрителями. Фигуристка сообщила, что смотрела бы новогодние шоу, если бы в них выступали молодые артисты, а не надоевшие всем за несколько десятков лет особы.

Свою точку зрения Ирина Роднина подкрепила примером со спорта: если бы она до сих пор выступала, это выглядело бы странно. Тем не менее подобная абсурдная ситуация сложилась в отечественном шоу-бизнесе.
Виктория Озерова
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