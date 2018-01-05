В Канаде собираются открыть музей в честь Джастина Бибера

В Онтарио, на родине популярного исполнителя Джастина Бибера, откроют музей в его честь. Открытие намечено на 18 февраля текущего года.





Дарья Светозарова

Называться заведение будет «Путь к Олимпу» и располагаться оно будет в непосредственной близости от местного театра Avon, в музее Stratford Perth Museum. Экспозицию, посвященную поп-исполнителю, создавали музейные кураторы при участии бабушки и дедушки Джастина. Они предоставили сотрудникам заведения предметы из детства артиста, а также вещицы, связанные с его карьерным взлетом.Поклонники Бибера смогут увидеть награду Grammy Award, которую вручили их кумиру, его личные микрофоны, хоккейную клюшку и даже личные эпистолы, среди которых и письма супруги экс-президента США Барака Обамы – Мишель Обамы. Из 125 предметов экспонироваться будут только 75, но периодически экспозицию будут обновлять.