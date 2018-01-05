Мединский признался, что Oxxxymiron нравится ему больше Гнойного

Глава министерства культуры Владимир Мединский рассказал прессе о том, почему же он не любит рэпера Гнойного, но при этом постоянно слушает творчество Oxxxymiron. По словам министра, вся проблема в студийном прозвище первого.





При этом, аспекты творчества одного и другого рэперов Мединский почему-то оставил за скобками. Ответ относительно выбора между двумя рэперами министр культуры дал в ходе проводимого блиц-интервью телеканала Russia Today, в котором подводились итоги 2017 года.

«Однозначно выбираю Оксимирона. Мне у второго не нравится название. Противная кличка», - утверждает Мединский.

Также он заявил о том, что главным в 2017 году событием для него стало рождение дочери. Он так и не смог вспомнить своего самого хорошего поступка, но «скромно» добавил, что делается очень много хорошего и чрезвычайно сложно выбрать что-то одно. Министр также ответил и за биткоины, заявив, что не занимается этим, потому что у него до сих пор свежа память о Мавроди.

Николай Офицеров