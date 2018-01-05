Мединский признался, что Oxxxymiron нравится ему больше Гнойного

При этом, аспекты творчества одного и другого рэперов Мединский почему-то оставил за скобками. Ответ относительно выбора между двумя рэперами министр культуры дал в ходе проводимого блиц-интервью телеканала Russia Today, в котором подводились итоги 2017 года.
Мединский признался, что Oxxxymiron нравится ему больше ГнойногоСегодня, 13:54
Глава министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский высказался относительно того, почему в нашей стране до сих пор не появился сериал, который
Министр культуры РФ Мединский прочел лекцию слушателям Военной академии Генштаба. Глава минкульта в своем выступлении затронул основные аспекты культурной
Министр культуры РФ принес свои поздравления актрисе Ренате Литвиной в честь юбилея. Об этом сообщают ряд СМИ.