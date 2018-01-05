Не стало известного российского художника Владимира Янкилевского

В 79-летнем возрасте не стало российского художника Владимира Янкилевского. Художественный деятель скончался в больнице Парижа.

Во Франции не стало одного из основателей московского концептуализма Владимира Янкилевского. Он был рожден в Москве в феврале 1938 года.Произведения художника представлены в более чем 35 музеях разных стран мира. При этом у Владимира сложилась тяжелая судьба в СССР. Еще в 1990 году ему пришлось покинуть родину из-за острой критики его искусства со стороны правеющей власти. Секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев негативно высказался в адрес художника.Позже, Янкилевский переехал на постоянное место жительства в США, Нью-Йорк. Кроме этого, он также жил во Франции, где и умер.В одной из Парижских больниц не стало известного художника. Ему не хватило около полтора месяца до 80-летнего юбилея.