Названы каналы, которые россияне смотрели больше всего на Новый год

Собрана статистика просмотров российских телеканалов на Новый год. Больше всех жители России смотрели «Россия 1», «Первый» и ТНТ.

Компания ECI Media Management провела аналитическую работу над тем, какие каналы были самыми популярными в день празднования Нового года. Как обычно, в лидеры выбились привычные «Россия 1» и «Первый». Их смотрело больше всего зрителей в период с 5 часов утра 31 декабря до 4:59 часов утра 1 января. В статистику учитывали телезрителей старше 4 лет.Телеканал «Россия 1» за весь день сумел собрать возле экранов телевизоров около 3,2 миллионов людей. Идущий на втором месте «Первый» недалеко отстал – на Новый год его смотрели более 3 миллионов человек. В часы новогодних празднований эти два канала смотрели практически половина всех зрителей в России. ТНТ солидно отстал от лидеров, он идет на третьем месте по просмотрам. Более 2,4 миллионов человек стали его аудиторией.Лидеры статистики в праздник транслировали старые российские комедии. Например, «Россия 1» показала первую часть культовой комедии «Ирония судьбы», а также «Операция Ы» и «Джентльмены удачи». «Первый» транслировал в новогоднюю ночь «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман» и продолжение «Иронии судьбы». На ТНТ показали множество выпусков комедийной программы Comedy Club.