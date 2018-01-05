Финальный сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году

В Сети появились сведения о том, что весьма популярный телевизионный сериал «Игра престолов» вернётся на экраны со своим финальным сезоном уже в следующем году.

Александр Вест

Создатели сериала заявили о том, что фанатов ожидает лишь шесть серий, которые закончат основную сюжетную линию. Однако, стоит напомнить, что некоторые актёры «Игры престолов» уже замечали, что руководство телевизионного канала HBO, на котором выходит сериал, после его окончания вполне возможно займутся созданием спин-оффа. Отметим, также многие актёры оригинального сериала заранее озвучили своё желание участвовать в проектах, посвящённых вселенной «Игр престолов».Ранее седьмой сезон сериала был украден злоумышленниками до его официального выхода на экраны. Воспользовавшись своим положением, хакеры, заполучившие столь важные материалы, затребовали выкуп. Не получив желаемого, они стали загружать в Сеть по одной серии седьмого сезона, однако не по порядку, а вразброс, что сыграло злую шутку с многими фанатами данного шедевра кинематографа.