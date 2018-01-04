Вышел первый трейлер хоррор-фильма о Слендермене

В сети появился трейлер для, вероятно, одного из самых страшных хоррор-фильмов грядущего года - «Слендермен». Данное существо является вымышленным персонажем, созданным, как подражание персонажам городских легенд.

Среди пользователей интернета он оказался настолько популярен, что с ним начали выходить видеоигры. Теперь же голливудские киноделы поняли, что прибыль уводят у них из-под носа, а потому решили поставить собственный фильм. Выход «Слендермена» намечен на 18 мая 2018 года.

Пока что можно увидеть первый трейлер картины. То, что зритель может увидеть в ролике, правда, напоминает подростковый фильм ужасов с его наиболее типичными чертами: без вести пропадают ребята, находят в лесу мертвых длинноволосых детей, а происходит все в жутком лесу. Тем не менее, ставка идет не на критиков, а как раз-таки на фанатов Слендермена, которых в сети огромное количество. Также фанаты спокойны из-за личности режиссера Сильвена Уайта, который снял такие сериалы, как «Сонная лощина» и «Древние».





Впервые Слендермена создал один из участников форума Something Awful Эрик Кнудсен. Работу он представил в ходе конкурса по подражанию персонажам городских легенд. С тех пор аномально высокая фигура мужчины в черном костюме появлялась не в одном десятке рассказов, косплее, а также видеоиграх. Помимо этого, в 2016 году на HBO вышел документальный фильм «Реальный Слендермен».

Николай Офицеров