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| | 11-й сезон «Секретных материалов» стартует на ТВ-3

11-й сезон «Секретных материалов» стартует на ТВ-3

Сегодня, 14:02
Новый сезон культового сериала «Секретные материалы» выйдет на телеканале ТВ-3. Показ стартует сегодня, 4 января, в 22:00.

11-й сезон «Секретных материалов» стартует на ТВ-3

 

Показ 11-ого сезона «Секретных материалов» будет происходить сразу на двух каналах. Почти одновременно с Fox серии начнут выходить на российском ТВ-3. Официальное подтверждение выхода нового ряда серий было сделано в апреле прошедшего года, первый эпизод уже показал Fox вчера, 3 января. Новый сезон является прямым продолжением предыдущего. Главных героев – агентов Фокса Малдера и Дану Скалли – будут играть Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, как и в предыдущих сериях. Появятся на экране и остальные «старые» персонажи. Первая серия 11-ого сезона расскажет о борьбе с эпидемией вируса, охватившей весь мир. Создатели рассказали, что в новом сезоне зрителей ожидают разоблачения государственных тайн, а также много черного юмора.

Первый эпизод 11-ого сезона выйдет сегодня в 22:00 на ТВ-3.
Виктория Озерова
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