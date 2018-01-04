В Израиле скончался известный прозаик Аарон Аппельфельд

В Израиле на 86-м году жизни скончался известный прозаик и автор стихов Аарон Аппельфельд. У него остались трое детей и супруга. Информацию об этом распространяют израильские СМИ.

Домбровский Сергей

Аппельфельд появился на свет в Румынии в 1932 году, до 12 лет жил на Украине в Черновцах. Во время Второй войны немецкие захватчики взяли в плен семью будущего писателя. Затем на глазах подростка расстреляли его мать. Позже Аппельфельда вместе с отцом отправили в концлагерь Транснистрии, откуда мальчик благополучно сбежал. Три года он скрывался от гитлеровцев, а затем вступил в ряды советской армии, где готовил пищу военным. По окончании войны поэт находился некоторое время в Италии, а затем переехал в Палестину.Апперфельд писал свои произведения на иврите, хотя родным языком всегда считал немецкий. Прозаик владел украинским, русским, английским и итальянским. На протяжении своей профессиональной карьеры ему давали различные награды по литературе. Апперфельду вручили французскую премию Медичи за работу под названием «История жизни» в номинации «лучший заграничный роман».