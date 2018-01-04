В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | В Израиле скончался известный прозаик Аарон Аппельфельд

В Израиле скончался известный прозаик Аарон Аппельфельд

Сегодня, 13:35
В Израиле на 86-м году жизни скончался известный прозаик и автор стихов Аарон Аппельфельд. У него остались трое детей и супруга. Информацию об этом распространяют израильские СМИ.

В Израиле скончался известный прозаик Аарон Аппельфельд

 

Аппельфельд появился на свет в Румынии в 1932 году, до 12 лет жил на Украине в Черновцах. Во время Второй войны немецкие захватчики взяли в плен семью будущего писателя. Затем на глазах подростка расстреляли его мать. Позже Аппельфельда вместе с отцом отправили в концлагерь Транснистрии, откуда мальчик благополучно сбежал. Три года он скрывался от гитлеровцев, а затем вступил в ряды советской армии, где готовил пищу военным. По окончании войны поэт находился некоторое время в Италии, а затем переехал в Палестину.

Апперфельд писал свои произведения на иврите, хотя родным языком всегда считал немецкий. Прозаик владел украинским, русским, английским и итальянским. На протяжении своей профессиональной карьеры ему давали различные награды по литературе. Апперфельду вручили французскую премию Медичи за работу под названием «История жизни» в номинации «лучший заграничный роман».
Домбровский Сергей
Новости по теме
Скончался известный грузинский поэт Джансуг Чарквиани
Скончался известный грузинский поэт Джансуг Чарквиани

В Тбилиси умер известный грузинский поэт Джансуг Чарквиани. Об этом сообщает Imedi.

В Израиле ушел из жизни 91-летний поэт Ион Деген
В Израиле ушел из жизни 91-летний поэт Ион Деген

В Израиле ушел из жизни поэт и ветеран Великой Отечественной войны Ион Деген. Ему исполнился 91 год.

Ушел из жизни известный литературный критик и поэт Кирилл Ковальджи
Ушел из жизни известный литературный критик и поэт Кирилл Ковальджи

Скончался широко известный литературный критик и поэт Кирилл Ковальджи. На момент смерти ему было 87 лет. О смерти писателя на странице в Facebook рассказал

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости